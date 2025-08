Ex Ilva, Orlando (Pd): "Urso risponda alle domande e pensi all'industria, non alla fanta-industria" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2025 "Il ministro Urso ha gettato sul tavolo del confronto con gli enti locali una serie di ipotesi di intervento per il potenziamento dell'ex Ilva. Gli enti locali, non senza contraddizioni, tribolazioni, hanno risposto tendenzialmente una cosa: 'andiamo a vedere, dicci esattamente di che cosa si tratta'. Ora questa domanda è di nuovo nel campo del ministro, che deve rispondere ad alcune domande semplici. A quanto ammontano complessivamente gli investimenti che vuole realizzare? E soprattutto chi li realizzerà, avendo escluso la possibilità di una nazionalizzazione, avendo detto che questi interventi devono essere realizzati dai privati. E complessivamente questo insieme di interventi corrisponde all'attuale mercato dell'acciaio?. Tutte domande per le quali siamo curiosi di conoscere la risposta, perché discutere di industria è doveroso, discutere di fanta-industria è tempo perso. Credo che al ministro Urso oggi competa il compito di chiarire che non si tratta di fanta-industria, ma si tratta di una cosa seria. Per il momento, davvero, non ci sono gli elementi per poterlo dire" così il deputato del Pd Andrea Orlando, in un video sui suoi social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev