Questa non è un’ombra sul muro di una bambina vittima delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki

Da anni circola una foto che viene associata ai bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, recentemente descritta come “l’ombra sul muro d’una bambina polverizzata dalla radiazione atomica”. Si fa riferimento alle cosiddette “ombre nucleari”, effettivamente riscontrate nei luoghi della strage, anche se nella pratica non possono essere definite scientificamente in quel modo. Tuttavia, lo scatto raffigurante la bambina è un falso.

Per chi ha fretta

Non esiste alcun riferimento geografico al luogo in cui sarebbe stata scattata la presunta foto.

Si tratta di un’opera interamente digitale.

L’autore spiega non solo come l’ha realizzata, ma anche perché.

Analisi

La presunta foto risulta condivisa in diverse condivisioni social per commemorare l’accaduto:

L’immagine circola dal 2003

Dell’immagine se ne erano occupati in passato anche i colleghi di Butac, riportando le spiegazioni dell’autore su come l’ha creata digitalmente.

Ho creato Innocent Shadow utilizzando POV-Ray , un programma di ray-tracing gratuito disponibile per la maggior parte delle piattaforme, in grado di generare un’ampia gamma di immagini da file di descrizione testuale. L’intera immagine è stata generata digitalmente. L’autore, nella sua spiegazione, descrive il processo creativo e le fonti utilizzate:

L’autore dell’opera digitale si era ispirato alla strage atomica in Giappone

Lo stesso autore, oltre a illustrare la realizzazione dell’opera, traccia un collegamento con le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki:

Alle elementari ho imparato che le ombre erano state impresse nella pietra e nel legno dalle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Le immagini inquietanti delle ombre delle persone, che registravano l’istante della loro morte, hanno avuto un grande impatto su di me. Quando ho letto il nuovo argomento dell’IRTC sulle foto, l’idea di un’ombra nucleare come “momento congelato” mi è venuta all’istante.

Cosa sono realmente le “ombre nucleari”

Note anche come “nuclear shadow”, non si tratta in realtà di vere ombre. Come spiegato in un articolo di National Geographic, è più corretto parlare di “impressioni”: «delle ombre rimaste come su un negativo fotografico nei punti protetti dal percorso distruttivo del calore radiante e della luce».

Conclusioni

Non esiste alcuna fotografia che ritragga l’ombra di una bambina che salta la corda tra le vittime delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Si tratta di un’opera realizzata digitalmente.

