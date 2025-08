Giorgia Meloni beccata al concerto delle Blackpink, la premier con la figlia per le star del K-pop: il look strategico, cosa ha voluto indossare

Circa 50 mila fan per le star mondiali del K-pop. Tra loro la premier e sua figlia in un punto defilato di una terrazza vip all'Ippodromo La Maura. Perché l'abbigliamento della premier non era casuale

C’era anche la premier Giorgia Meloni tra i genitori trascinati al concerto delle coreane Blackpink. Le stelle del K-Pop si sono esibite all’ippodromo La Maura di Milano davanti a circa 50 mila fan. Tra loro la figlia della presidente del Consiglio, Ginevra, che come tanti suoi coetanei non ha voluto perdersi la prima esibizione in Italia del quartetto coreano. Come riporta il Corriere della Sera, la premier ha seguito il concerto in un’area riservata della terrazza vip, vestita non a caso con camicia rosa e pantaloni neri – proprio i colori distintivi del quartetto sudcoreano.

Il fenomeno Blackpink e i vip al concerto di Milano

Durante il concerto, Meloni era in compagnia dell’ambasciatore coreano, a conferma di quanto ormai il fenomeno K-pop sia importante per l’immagine della Corea del Sud nel mondo. Quello delle Blackpink è ormai un fenomeno globale, capace di attirare soprattutto il pubblico dei giovanissimi e degli adolescenti europei. E gli italiani non fanno eccezione. Meloni non è stata l’unica personalità nota presente al concerto. Michelle Hunziker ha partecipato insieme alle sue figlie, mentre tra gli ospiti si è visto anche Boosta, tastierista dei Subsonica, confermando come l’evento abbia attirato pubblico trasversale dal mondo dello spettacolo italiano.