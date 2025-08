Giubileo dei Giovani, Papa Leone XIV: "Aspirate a cose grandi, non accontentatevi" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2025 "Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Allora vedrete crescere ogni giorno, in voi e attorno a voi, la luce del Vangelo. Vi affido a Maria, la Vergine della speranza. Con il suo aiuto, tornando nei prossimi giorni ai vostri Paesi, in tutte le parti del mondo, continuate a camminare con gioia sulle orme del Salvatore, e contagiate chiunque incontrate col vostro entusiasmo e con la testimonianza della vostra fede! Buon cammino" così Papa Leone XIV durante l'omelia della messa finale del Giubileo dei Giovani alla Vela di Tor Vergata a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev