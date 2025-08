Hulk Hogan, la figlia Brooke spiega perché non è andata ai funerali. I dubbi sulla morte: «Perché non c’è stata autopsia?»

L'attrice e influencer ha scritto un lungo post sui social per chiarire il motivo della sua assenza ai funerali del padre, morto a 71 anni per un arresto cardiaco. I rapporti tesi da due anni e i suoi dubbi dopo la scomparsa del mito del wrestling

Brooke Hogan, 37 anni, ha spiegato attraverso un lungo post su Instagram i motivi della sua assenza ai funerali del padre Hulk Hogan, morto il 24 luglio per un attacco cardiaco all’età di 71 anni. La figlia del leggendario wrestler ha deciso di condividere il proprio dolore solo dopo la cerimonia funebre, che si è svolta il 5 agosto. «Mio padre detestava la morbosità dei funerali. Non ne voleva uno», ha scritto la cantante e attrice.

La scelta di andare in spiaggia con i figli

La figlia di Hulk Hogan dice di non aver partecipato ai funerali per motivi molto personali: «Come sua figlia, ho dovuto prendere la mia decisione di onorarlo nel modo migliore e più genuino che conoscevo… in privato… il modo che mi faceva sentire più vicina a lui». L’attrice ha scelto di commemorare il padre portando i suoi gemelli neonati, Oliver e Molly, nati a gennaio, in spiaggia insieme al marito Steven Oleksy, 39 anni. «Papà, ti abbiamo onorato nel modo più semplice che fosse in sintonia con la mia anima. Abbiamo portato i nostri bambini in spiaggia e li abbiamo immersi nelle stesse acque salate che amavi tu».

I funerali privati a Clearwater

La cerimonia funebre si è svolta in forma privata presso il Sylvan Abbey Memorial Park & Funeral Home di Clearwater, città in cui Terry Gene Bollea (vero nome di Hulk Hogan) risiedeva con la moglie Sky Daily. Tra gli ospiti presenti c’erano il cantante Kid Rock, l’ex wrestler Triple H e Stephanie McMahon, figlia di Vince McMahon, a capo della Wwe.

I rapporti interrotti da due anni

Da due anni Brooke non aveva più contatti con il padre, una situazione che ha influenzato la sua decisione di non partecipare alla cerimonia pubblica. Nel suo messaggio, ha concluso con un augurio: «Prego che tu sia in pace e che tu sappia quanto ti amo. Riposa in cielo, papà».

I dubbi sulle cause della morte

Lo stesso giorno dei funerali, Brooke Hogan è stata ospite del “Bubba the Love Sponge Show”, dove ha sollevato alcune perplessità: «Mi è parso strano che non sia stata eseguita alcuna autopsia, perché sì, si può avere un infarto, ma la domanda è quale sia stata la causa». Secondo le cartelle cliniche ottenute da People, Hulk Hogan presentava una fibrillazione atriale al momento della morte e aveva una storia clinica di leucemia.