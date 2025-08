Trump: Sostengo invasione Israele a Gaza? Mi occupo di sfamare la gente, è decisione di Israele – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 06 agosto 2025 “So che siamo lì ora per cercare di nutrire la gente, gli Stati Uniti hanno stanziato 60 milioni […] Mi concentro su questo, per quanto riguarda il resto dipende da Israele.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump risponde a un cronista che gli chiede se sosterrà il piano di occupazione di Israele a Gaza. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev