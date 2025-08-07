Sopravvive per 6 notti in un ghiacciaio, la storia del giornalista Alec Luhn. La scomparsa e l’allarme: come l’hanno ritrovato – Il video

Alec Luhn, giornalista ambientale di 38 anni, è stato ritrovato vivo dopo aver trascorso quasi una settimana da solo nella natura selvaggia del parco nazionale di Folgefonna, in Norvegia. Il reporter è sopravvissuto per sei notti in condizioni estreme, con pochissimo cibo e una grave ferita alla gamba. Come ha raccontato il Guardian, era partito il 31 luglio per un’escursione di quattro giorni dal centro all’aperto di Ullensvang, ma il maltempo ha trasformato quella che doveva essere una tranquilla camminata in una lotta per la sopravvivenza in uno dei ghiacciai più grandi del paese.

La scomparsa e l’allarme dei familiari

L’ultima comunicazione di Luhn risaliva a giovedì pomeriggio, quando ha inviato un messaggio con il suo itinerario alla moglie Veronika Silchenko, anche lei giornalista e vincitrice di un Emmy. Era in vacanza con la sorella in Norvegia e aveva deciso di affrontare da solo l’escursione nell’area selvaggia di 550 chilometri quadrati. Quando non è rientrato nei tempi previsti, i familiari hanno lanciato l’allarme, dando il via a una delle operazioni di ricerca più complesse degli ultimi anni in quella zona.

Le ricerche in un territorio impervio

Il parco nazionale di Folgefonna è un territorio desolato di 136mila acri che ospita uno dei ghiacciai più grandi della Norvegia. Per ritrovare il giornalista è stata mobilitata una squadra di 30 volontari, supportata da cani, droni e polizia. Le operazioni sono state ripetutamente sospese a causa del maltempo, che ha reso ancora più drammatica la situazione di Luhn, bloccato da solo in un ambiente ostile.

Il ritrovamento miracoloso

Quando è stato finalmente localizzato, Luhn presentava una grave ferita alla gamba ma era cosciente. Geir Arne Sunde, responsabile del servizio di ambulanza aerea locale, ha dichiarato: «È gravemente ferito, ma non in modo critico». Stig Hope, responsabile del team operativo e volontario della Croce Rossa, ha definito il salvataggio eccezionale: «Non ricordo di aver trovato qualcuno vivo dopo così tanti giorni». La sopravvivenza del giornalista è stata considerata dai soccorritori una sorta di miracolo.

Chi è Alec Luhn

Luhn è uno dei più noti giornalisti ambientali al mondo. Nato negli Stati Uniti, ha lavorato per testate prestigiose come il New York Times e l’Atlantic. Dal 2013 al 2017 è stato corrispondente regolare dalla Russia per il Guardian, costruendosi una solida reputazione nel campo del giornalismo internazionale.