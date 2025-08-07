Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
Giani: "Meloni impugna nostra legge salario minimo, anche dignità del lavoro turba sua sensibilità" – Il video

07 Agosto 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Firenze, 07 agosto 2025 "La legge che abbiamo approvato in Toscana risponde alla logica della Costituzione: una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ecco che la dignità sul lavoro si esprime prima di tutto nella dimensione salariale. Non abbiamo fatto nulla di strano se non aggiungere un criterio premiali per chi offre ai lavoratori più di 9 euro l'ora. Eppure anche questo ha ferito la sensibilità di un Governo che evidentemente non ne vuole sapere e quindi ha sollevato l'eccezione di costituzionalità da fronte alla Corte Costituzionale. Ma io ritengo di aver fatto una bella legge. Prendo atto che nelle Marche la premier e i vicepremier vanno sostanzialmente a fare campagna elettorale, mentre qui in Toscana se la prendono con noi sollevando l'eccezione di incostituzionalità su una legge che vuole dare dignità al lavoro. Ma risponderanno i toscani a tutto questo" così il governatore della Toscana Eugenio Giani in un video su Instagram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

