Guerra Gaza, Bonelli (Avs): "Segnaliamo Governo italiano alla Corte Penale Internazionale" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2025 "Il Governo Meloni continua a cooperare militarmente con il Governo israeliano. Noi non vogliamo che nemmeno un'arma possa uccidere o ferire un bambino palestinese. Per questo segnaliamo il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale perché vogliamo difendere la dignità degli italiani" così il deputato Angelo Bonelli di Avs a margine della conferenza in cui, insieme a Nicola Fratoianni, ha annunciato l'intenzione di segnalare il Governo italiano alla Corte Penale Internazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev