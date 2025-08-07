Guerra Palestina, Fratoianni (Avs): "Il Parlamento dedichi una sessione alla situazione a Gaza" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2025 "Intervengo, a nome del mio gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, per chiedere un'informativa del Ministro degli Esteri e della premier, ma qualcosa in più di un'informativa, per chiedere che le Aule del Parlamento dedichino una sessione della loro discussione a quello che sta accadendo in Medio Oriente, a Gaza. Davvero non so più che cosa dire, è difficile anche trovare le parole utili, giorno dopo giorno, per descrivere una situazione la cui evoluzione ruba persino il tempo del pensiero. Ma è un'evoluzione tutta disastrosa: è la catena di un orrore che sembra non avere fine. È un orrore materiale quello che si scarica sui corpi disperati dei palestinesi e delle palestinesi, prigionieri di questa enorme prigione a cielo aperto, senza via di scampo, dove non c'è più nulla in piedi, tranne ombre che si muovono nella disperata ricerca di uno spazio di sopravvivenza" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, intervenendo in Aula. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev