Guerra in Palestina, Tajani: "A Gaza situazione drammatica, ma non c'è giuridicamente un genocidio" – Il video

07 Agosto 2025 - 10:45 Redazione
(Agenzia Vista) Lucca, 06 agosto 2025 "Non c'è giuridicamente genocidio, genocidio è una decisione preordinata di sterminare un popolo. Quello è il genocidio. Stanno facendo delle cose inaccettabili a Gaza ma non è un genocidio. Quello è ciò che ha fatto Hitler contro gli ebrei, che aveva deciso di sterminare gli ebrei. Qui c'è una guerra in corso e si sta colpendo secondo me oltre ogni limite la popolazione civile che non ha nulla a che fare con Hamas" così il Ministro Tajani a margine della sua partecipazione alla Versiliana a Marina di Pietrasanta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

