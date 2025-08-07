Nate 52 rarissime lucertole delle Eolie, specie a rischio estinzione, al Bioparco di Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2025 Al Bioparco di Roma sono nate 52 rarissime lucertole delle Eolie (Podarcis raffonei) grazie al progetto europeo Life Eolizard, che punta a salvarle dall’estinzione. La specie, minacciata da habitat frammentati e competizione con lucertole invasive, sarà reintrodotta in natura nella primavera 2026. Il progetto unisce conservazione in cattività, ricerca scientifica e collaborazione tra università, enti e associazioni. Courtesy: Bioparco di Roma / Laura Clementi Archivio Bioparco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev