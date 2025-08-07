«Genocide Airline», attivisti pro-Pal imbrattano la sede della compagnia aerea israeliana El Al a Parigi – Le foto

Slogan contro Israele e vernice rossa sulla sede della compagnia aerea. La condanna da parte di Tel Aviv, indagini in corso

Qualche linea di vernice rossa a costituire un’accusa più che eloquente: «Genocide Airlines». È questo l’attacco vandalico perpetrato contro la sede della compagnia aerea israeliana El Al, in una delle zone più centrali e signorili di Parigi. Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto, ignoti hanno ricoperto la facciata con vernice rossa e slogan contro Israele. Tra le scritte apparse: «La Palestina vivrà», «Fuck Zionism» e «Genocide Airlines».

L’edificio, situato in rue de Turbigo, era vuoto al momento dei fatti. Nessun dipendente è rimasto coinvolto. El Al ha parlato di un gesto d’odio e ha ribadito la propria opposizione a ogni forma di violenza, in particolare quella legata all’antisemitismo. L’ambasciatore israeliano in Francia, Joshua Zarka, ha visitato il luogo. Davanti ai giornalisti ha definito l’azione «un atto di terrorismo» volto a intimidire sia il personale della compagnia sia i cittadini israeliani.

La reazione di Israele

Dura anche la reazione del governo israeliano. La ministra dei Trasporti, Miri Regev, ha parlato di «atto barbaro» e chiesto alle autorità francesi di trovare e processare i responsabili. Secondo Regev, il clima politico in Francia contribuisce a simili episodi. «Oggi El Al, domani sarà Air France», ha dichiarato, criticando il presidente Emmanuel Macron per l’intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina entro settembre. Non è il primo caso. A giugno, altri luoghi legati alla comunità ebraica sono stati vandalizzati a Parigi. Tre cittadini serbi sono stati fermati, sospettati di agire per conto di interessi stranieri, forse russi. Le indagini sull’episodio di rue de Turbigo sono in corso.