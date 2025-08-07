Ponte Stretto, Calenda: "Un'arma di distrazione di massa, per coprire quel che non si riesce a fare" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2025 "Quante possibilità ci sono che uno come Salvini, che non riesce a far arrivare i treni in orario e tenendo anche conto che la Sicilia non ha strade né treni, ecco quante possibilità che si faccia il Ponte sullo Stretto di Messina? Zero. E' un'arma di distrazione di massa: non si riescono a fare le cose basilari e quindi si parla di una cosa che non si farà mai" così il leader di Azione Carlo Calenda in un video sul suo profilo Instagram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev