«Non sono razzista, ma tanti stranieri…», si lamenta alla Tv locale e poi rapina un anziano: il colpo finito male di un giovane italiano a Salerno

«Lavoro non ce n'è molto» aveva detto il ragazzo intervistato dall'emittente locale TvOggi vicino al lungomare di Salerno. Finita l'intervista è entrato in servizio, in pieno giorno, visto da passanti e telecamere di sorveglianza. Con gli stessi vestiti con cui è apparso in tv

Neanche pochi minuti prima, si era lamentato ai microfoni dell’emittente locale TvOggi di quanto non ci fosse sicurezza nella sua città. Sempre lui è stato arrestato dalla polizia, come racconta il Mattino, dopo che ha rapinato con un coltello un’anziano in pieno giorno lungo il corso principale di Salerno. «Lavoro non ce n’è molto, non sono razzista – aveva detto il giovane durante l’intervista che raccoglieva le opinioni dei passanti – ma ci sono tanti extracomunitari in giro che spesso si ubriacano e succede sempre qualcosa di questo tipo».

La rapina dopo l’intervista alla Tv locale

Il rapinatore è un giovane italiano, immortalato non solo dalle telecamere di TvOggi, ma anche da quelle di videosorveglianza della zona, che hanno registrato tutti i suoi spostamenti, fino alla rapina a un uomo di 79 anni tutta made in Italy. L’uomo stava passeggiando quando è stato avvicinato alle spalle dal rapinatore che lo ha minacciato con un coltello perché gli desse il portagli. Alcuni passanti hanno assistito alla scena, c’è stato anche chi ha provato a inseguire il rapinatore, che è riuscito a scappare. Il giovane è stato poi fermato poche ore dopo. Aveva provato a disfarsi del portafogli con 200 euro all’interno in un cestino dei rifiuti.