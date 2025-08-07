Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
SALUTELatinaLazioRomaSanitàWest NileZanzare

West Nile, salgono a 6 le vittime nel Lazio: muore una donna di 83 anni nell’Agro Pontino. C’è un primo caso a Roma

07 Agosto 2025 - 11:45 Alba Romano
embed
west nile lazio
west nile lazio
Secondo i Centri per la prevenzione europei, l'Italia è prima per distacco in numero di contagi

Il bollettino delle vittime di West Nile si aggiornano di giorno in giorno. Sono salite a sei le vittime nella Regione Lazio, dove oggi una donna è morta all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La donna, una 83enne di Pontinia, era arrivata lo scorso 24 luglio in pronto soccorso. Era stata ricoverata i gravi condizioni a causa della presenza di pluripatologie concomitanti ma dopo oltre due settimane è deceduta nel reparto di Terapia intensiva.

Primo positivo a Roma

La provincia di Latina è stata – ed è – la più colpita dalla Febbre del Nilo. Da lì, o da focolai autoctoni, il virus si è espanso soprattutto tra Campania e Lombardia facendo salire il bilancio complessivo delle vittime a 14. All’ospedale Spallanzani di Roma, in prima fila per la lotta al virus, è stato intanto riscontrato il primo caso di positività all’interno della capitale: si tratta di una donna che non avrebbe alcun collegamento con il focolaio dell’Agro Pontino.

Italia prima in Europa per contagi

Il rapido incremento di casi di West Nile in Italia ha portato il Paese a collocarsi in prima posizione in tutta Europa. A certificarlo è il report dei Centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie, aggiornato al 30 luglio: «Dall’inizio del 2025 al 30 luglio 5 Paesi in Europa hanno segnalato casi umani di infezione da virus del Nilo occidentale: Bulgaria, Francia, Grecia, Italia e Romania». A livello di infezioni, l’Italia guida la classifica per distacco, seguita dalla Grecia.

Articoli di SALUTE più letti
1.

«Attenti a che salmone mangiate», l’avvertimento di Bassetti: «Molti sono imbottiti di antibiotici». Da dove vengono quelli «sani» – Il video

2.

Vacanze con la febbre: tra influenza e virus respiratori, perché anche l’estate è diventata stagione virale

3.

Diecimila passi al giorno per vivere a lungo? Ne bastano di meno: lo studio che fa crollare la cifra simbolo del fitness

4.

West Nile, com’è fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: «Così il virus può durare settimane»

5.

Elio e l’autismo del figlio Dante: «Ora ha 14 anni ed è consapevole, ma lo Stato lascia soli i genitori»

leggi anche
zanzara west nile
ATTUALITÀ

West Nile, altri 3 morti in un giorno: il bilancio delle vittime sale a 13. Le zone colpite e gli accertamenti

Di Ugo Milano
West Nile, trappole per zanzare
ATTUALITÀ

West Nile, quarta vittima nel Lazio. Italia prima in Europa per contagi dalle zanzare

Di Ugo Milano
west-nile-vittime-campania-lombardia-lazio
SALUTE

West Nile, salgono a 9 le vittime in Italia: nel Lazio Rocca firma un’ordinanza urgente. Stimate 10 mila infezioni, il picco dopo ferragosto

Di Alba Romano
west nile zanzara trasmissione
SALUTE

West Nile, cos’è il virus che fa paura all’Italia: perché si chiama così, quali sono i sintomi e come si trasmette

Di Ugo Milano
west nile campania lazio contagiati
SALUTE

West Nile, salgono a tre le vittime in Campania. È la settima in Italia. Stop alle donazioni di sangue in 31 province

Di Alba Romano