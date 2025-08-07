Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
Zelensky: Ho parlato con Trump dopo visita di Witkoff a Mosca, Russia più propensa a tregua – Il video

07 Agosto 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kursk, 07 agosto 2025 “Ho parlato con Trump, dopo la visita di Witkoff a Mosca. La nostra posizione è chiara, la guerra deve finire in modo onesto. I leader europei erano nella chiamata. Abbiamo parlato di quello che è stato detto a Mosca. Ora la Russia sembra più incline a una tregua.” Così il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

