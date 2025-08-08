Capone (UGL) a Marcinelle: 8 agosto diventi il giorno della sicurezza del lavoro in Ue – Il video

Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
08 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Marcinelle, Belgio, 08 agosto 2025 “La tragedia di Marcinelle è la tragedia che lascia una ferita aperta nella coscienza di tutti quanti lavoratori europei. Oggi qui a Marcinelle ricordiamo l'otto agosto, giorno in cui morirono 136 minatori italiani ed è infatti diventata questa la data che commemora il sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Ebbene, noi crediamo che l'otto agosto debba diventare il giorno della sicurezza del lavoro in tutta Europa.” Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, presente a Marcinelle con una delegazione del sindacato in occasione della “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

