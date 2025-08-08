Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
SCUOLA E UNIVERSITÀLavoro e impresaPronto soccorsoScuola

Assunta al mattino, perde il posto di ruolo nel pomeriggio: era un errore. Insegnante finisce in pronto soccorso per l’ansia

08 Agosto 2025 - 17:45 Ygnazia Cigna
embed
insegnante assunta perde posto pronto soccorso
insegnante assunta perde posto pronto soccorso
Tutto sembrerebbe legato alla gestione delle nomine per categorie riservate, che sarebbero state utilizzate prima che fossero esaurite quelle ordinarie

La chiamata che tanto attendeva è arrivata il primo agosto: una supplenza annuale su posto di sostegno, finalizzata all’immissione in ruolo. Il suo nome era inserito in un decreto ufficiale pubblicato dall’Ufficio scolastico provinciale. E la scuola l’aveva anche contattata. Ma il pomeriggio del giorno stesso, il decreto viene rimosso solo con un breve avviso: «Decreto annullato». E, riferisce Orizzonte Scuola, nessun’altra spiegazione. Due giorni dopo, al suo posto è apparsa una nuova lista in cui, però, il suo nome non c’era. È quanto successo a una docente che, dopo aver chiesto delucidazioni formali, si è sentita rispondere che è stato tutto un errore tecnico. La donna è entrata in una crisi di ansia, culminata in un forte mal di testa e un aumento della pressione sanguigna, tanto da finire in pronto soccorso.

Perché la prof ha perso il posto di ruolo

L’origine dell’errore sembrerebbe legata alla gestione delle nomine per categorie riservate, che sarebbero state utilizzate prima che fossero esaurite quelle ordinarie. Una forzatura che ha prodotto assegnazioni anticipate. Quando è emerso l’errore, tutto è stato annullato. Ma la rettifica è avvenuta senza alcuna comunicazione individuale. I docenti coinvolti, come lei, hanno scoperto tutto da soli. L’insegnante ha anni di servizio alle spalle e un punteggio alto in graduatoria. Pertanto, aver ottenuto quel posto in ruolo le sembrava del tutto possibile. Invece, per ora resta solo un errore tecnico.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

La Bicocca lancia lo sportello anti caro-affitti per gli studenti di Milano. Stanze anche a 200 euro (ma a un’ora di viaggio dall’università)

2.

Parla la studentessa cacciata dalla padrona di casa con insulti razzisti: «Mi ha urlato “Terrona di me**a” per un po’ di disordine in cucina» – Il video

3.

Concorso bis per diventare presidi, sparisce il programma di studio e cambia il test: 253 candidati fanno ricorso al Tar, ma vince il ministero

4.

Debiti scolastici: come prepararsi, quanto costano le ripetizioni private e quando escono i risultati

5.

Il politecnico di Milano si spacca su Gaza, vince la linea della rettrice. La protesta di 450 docenti

leggi anche
scuola recupero debiti scolastici formativi
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Debiti scolastici: come prepararsi, quanto costano le ripetizioni private e quando escono i risultati

Di Ygnazia Cigna
concorso 253 presidi ricorso tar
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Concorso bis per diventare presidi, sparisce il programma di studio e cambia il test: 253 candidati fanno ricorso al Tar, ma vince il ministero

Di Ygnazia Cigna
Ambulanza
ATTUALITÀ

Prof morta schiacciata da un armadio, ritrovata dopo una settimana: indagato il padrone di casa, l’inchiesta per omicidio colposo

Di Alba Romano
musulmani dieta halal bologna animalisti
SCUOLA E UNIVERSITÀ

La dieta musulmana nelle scuole fa arrabbiare anche gli animalisti: «Inclusione? Non può passare attraverso gli animali dissanguati»

Di Ygnazia Cigna
scuola
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Basta risposte secche e copia-incolla, Chatgpt si reinventa per gli studenti: cos’è la funzione che aiuta a ragionare

Di Ygnazia Cigna
valditara maturita
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Voto in condotta, via libera del Cdm alla riforma voluta da Valditara: studenti promossi con il 7, con il 6 scatta «l’esame di cittadinanza»

Di Alba Romano