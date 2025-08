Prof morta schiacciata da un armadio, ritrovata dopo una settimana: indagato il padrone di casa, l’inchiesta per omicidio colposo

Teresa Di Fiore, 60 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Borgo Valsugana, in Trentino. L’armadio del letto a scomparsa le sarebbe crollato addosso: il corpo era in avanzato stato di decomposizione

Una morte assurda e tragica, avvenuta tra le pareti di un piccolo appartamento nel cuore di Borgo Valsugana, in provincia di Trento. La vittima è Teresa Di Fiore, insegnante di 60 anni originaria di Tivoli, trovata senza vita circa una settimana dopo il decesso, schiacciata tra il letto a scomparsa e l’armadio che doveva contenerlo. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti da un odore sempre più intenso proveniente dal monolocale della donna. Quando i soccorsi sono riusciti a entrare, il corpo dell’insegnante era già in avanzato stato di decomposizione.

Perché è indagato il padrone di casa

La Procura di Trento ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario dell’appartamento, a quanto si apprende, come atto dovuto per permettergli di partecipare ai sopralluoghi. Ma anche per determinare con certezza eventuali responsabilità. L’indagine dovrà ora chiarire cosa abbia causato il distacco improvviso dell’armadio che si è abbattuto sull’insegnante mentre era a letto con il suo computer e alcuni libri. Non si esclude un malfunzionamento o anche un’installazione difettosa del mobile. Per chiarire esattamente la dinamica che ha portato al distacco sarà nominato un ingegnere. Lunedì 4 agosto sarà effettuta anche l’autopsia sul corpo della 60enne Teresa Di Fiore, ma nonostante lo stato avanzato di decomposizione, i primi accertamenti parlano di una morte causata dai traumi da schiacciamento.