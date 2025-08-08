Donald Trump jr e la crypto dietro i lanci di sex toys nel basket femminile Usa: l’operazione di marketing, gli arresti e il boom del valore

Dietro i lanci di sex toys verdi sui campi Wnba c’è una community crypto che promuove la “Green Dildo Coin”. Il valore del token esplode, il trend diventa virale e il gruppoo promette di espandersi

Quello che poteva sembrare (ed è stato) uno scherzo sessista e di cattivo gusto si è rivelato anche un’operazione di marketing studiata nei dettagli. Dietro i ripetuti lanci di sex toys verdi sui campi della Wnba, infatti, c’era una community online di investitori in criptovalute decisa a far salire le quotazioni di un memecoin appena creato: la Green Dildo Coin. La scoperta è arrivata grazie a Dave Mason, brand manager di un sito di scommesse online con sede a Panama, insospettito dal fatto che in due episodi consecutivi l’oggetto fosse identico e dello stesso colore. Secondo quanto riportato da Espn, Mason ha seguito tracce sui social, ha trovato un gruppo di oltre mille utenti su Telegram e X che pianificavano l’azione per intercettare l’attenzione sulla lega femminile.

Valore in crescita del 300%

Il primo episodio risale al 29 luglio, durante Atlanta Dream–Golden State Valkyries. In pochi giorni si sono registrati casi simili a Los Angeles, Phoenix, Brooklyn e ancora ad Atlanta. In due circostanze la polizia ha arrestato i responsabili: un 23enne in Georgia e un 18enne in Arizona, accusati di disturbo della quiete pubblica, atti osceni e violazione di domicilio. Intanto, la Green Dildo Coin, creata il 28 luglio, solo un giorno prima del primo episodio, triplicava di valore in una settimana. Secondo Forbes, il prezzo è salito del 300% e Google Trends ha registrato un +3700% di ricerche per «dildo verde». In un livestream su X, membri della community commentavano i lanci in tempo reale, convinti che ogni episodio avrebbe spinto ancora più in alto il valore.

Il meme di Donald Trump Jr

Non ha perso l’occasione di cavalcare il trend nemmeno Donald Trump Jr, figlio del presidente Usa, che negli ultimi tempi ha spesso diffuso meme con protagonista il padre. Dopo la campagna virale in cui l’attrice Sydney Sweeney e i suoi discussi jeans erano stati trasformati digitalmente in Trump, stavolta l’immagine generata con l’intelligenza artificiale raffigura il presidente sul tetto della Casa Bianca mentre lancia un dildo verde verso un campo della Wnba. Il post, accompagnato dalla descrizione «pubblicato senza ulteriori commenti» e tre faccine sorridenti, è stato rapidamente rilanciato dai sostenitori della criptovaluta e ha superato in poche ore i 100 mila like. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) I prossimi passi del memecoin

La strategia non si è fermata alle partite: un sito di betting ha perfino permesso di scommettere sul colore e sul momento del prossimo lancio. Ora, il gruppo sostiene di voler abbandonare la Wnba per spostarsi sul baseball Mlb. E infatti, già Durante Marlins–Astros a Miami, una spettatrice è stata avvistata dietro casa base con un sex toy verde in mano: «Abbiamo in programma un sacco di cose divertenti – ha detto la fonte anonima – di natura meno invasiva, ma vogliamo che la gente continui a seguirci».