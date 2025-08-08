Fratoianni: Meloni smetta con teoria del complotto e dia delle risposte agli italiani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2025 “Vittime, preferibilmente di un complotto e preferibilmente, come sempre, un complotto della magistratura. Più aumentano i problemi italiani, più mancano le risposte per gli stipendi fermi al palo, per il diritto alla salute negata, per il diritto ai trasporti sempre più compromesso, più aumenta la strategia del complotto e del vittimismo da parte di Giorgia Meloni e del suo governo. Diano qualche risposta e la smettano.” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev