Sparatoria vicino a un campus in Georgia, raffica di spari partiti in una farmacia – I video

Sparatoria vicino al campus della Emory University, in Georgia. Lo riporta la Cnn, secondo la quale spari sarebbe stati registrati in una farmacia Cvs nelle vicinanze. Le immagini mostrano una significativa presenza delle forze dell’ordine. Al momento non è chiaro se ci siano feriti o morti.

In uno dei video diffusi sui social, si vede una persona riprendere con lo smartphone riparata dietro lo sportello della sua auto. In lontananza il rumore delle raffiche di quella che appare come un’arma semiautomatica.

🚨UPDATE: At least 1 police officer is down as Georgia's Emory College report an active shooter on Atlanta campus near Emory Point.

pic.twitter.com/w3EZ6DjzA4 — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) August 8, 2025

Emory Emergency: Active shooter on Emory Atlanta Campus at Emory Point CVS. RUN, HIDE, FIGHT. Avoid the area. Shelter in place. — Emory University (@EmoryUniversity) August 8, 2025

DEVELOPING: An active shooter was reported on the campus of Emory University in Atlanta, the school’s Office of Critical Event Preparedness and Response said Friday.https://t.co/IGepKQaiRm — WCBD News 2 | Count on 2 (@WCBD) August 8, 2025