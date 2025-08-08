Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Sparatoria vicino a un campus in Georgia, raffica di spari partiti in una farmacia – I video

08 Agosto 2025 - 23:49 Ugo Milano
Sparatoria vicino al campus della Emory University, in Georgia. Lo riporta la Cnn, secondo la quale spari sarebbe stati registrati in una farmacia Cvs nelle vicinanze. Le immagini mostrano una significativa presenza delle forze dell’ordine. Al momento non è chiaro se ci siano feriti o morti.

In uno dei video diffusi sui social, si vede una persona riprendere con lo smartphone riparata dietro lo sportello della sua auto. In lontananza il rumore delle raffiche di quella che appare come un’arma semiautomatica.

