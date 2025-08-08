Media Freedom Act, Schlein: Per colpa Governo Italia è fuori legge, Rai dipende da politica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2025 “Per colpa loro da oggi l'Italia è fuorilegge, da oggi cioè l'Italia rischia una procedura di infrazione perché tra le tante disposizioni di questo media Freedom Act europeo ce n'è una in particolare che dice che il servizio pubblico deve essere indipendente dalla politica e dai partiti, così non è.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Courtesy: Instagram Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev