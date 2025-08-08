Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Media Freedom Act, Schlein: Per colpa Governo Italia è fuori legge, Rai dipende da politica – Il video

08 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2025 “Per colpa loro da oggi l'Italia è fuorilegge, da oggi cioè l'Italia rischia una procedura di infrazione perché tra le tante disposizioni di questo media Freedom Act europeo ce n'è una in particolare che dice che il servizio pubblico deve essere indipendente dalla politica e dai partiti, così non è.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Courtesy: Instagram Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni beccata al concerto delle Blackpink, la premier con la figlia per le star del K-pop: il look strategico, cosa ha voluto indossare

2.

Giorgia Meloni, il bigliettino lasciato ai giornalisti prima delle vacanze: «Cercate di riposare…». La promessa minacciosa per la ripresa

3.

Regionali in Toscana, l’incoronazione di Giani, il referendum m5s (poche ore prima) e il rischio per Conte di ritrovarsi isolato

4.

La gaffe sull’inglese del ministro Urso alla Camera, così l’Italia ospita «una fattoria» dell’intelligenza artificiale – Il video

5.

Le vacanze segrete di Giorgia Meloni: «La manda in bestia ritrovarvi tra i piedi»