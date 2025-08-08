Portici (Napoli), abusa delle nipoti di sei anni e le fotografa dopo averle violentate: arrestato nonno 78enne

L'uomo ha tentato di cancellare le immagini dai dispositivi, ma sono state recuperate dai carabinieri. Attualmente nel carcere di Secondigliano, è accusato di violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico

Avrebbe dovuto prendersi cura di loro, offrire sicurezza e supporto quando i genitori erano assenti. E invece ora sul 78enne di Portici (Napoli) pende una terribile accusa: secondo i carabinieri di Torre del Greco, l’uomo avrebbe abusato ripetutamente delle nipotine di 6 anni, costringendole ad avere rapporti sessuali, e le avrebbe anche fotografate durante le violenze. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Secondigliano con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico.

Il tentativo di cancellare le prove

Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, gli abusi sarebbero avvenuti all’interno dell’abitazione dell’anziano a Portici, a Sud di Napoli. I genitori, come accade in numerose famiglie, affidavano alle cure del nonno le bambine di 6 anni quando non potevano occuparsene direttamente. Sarebbe stato proprio in queste occasioni che il 78enne avrebbe costretto le nipoti di 6 anni ad avere rapporti sessuali con lui, ritraendole in pose esplicite e inequivocabili dopo averle violentate. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’uomo avrebbe tentato di eliminare le prove cancellando le immagini dai propri dispositivi, ma senza successo. Gli specialisti del nucleo cybercrime dei carabinieri sono riusciti a recuperare integralmente il materiale digitale, ritenuto decisivo per ricostruire l’entità degli abusi. Attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano in custodia cautelare, l’indagato è al centro di ulteriori accertamenti: gli inquirenti vogliono stabilire se le fotografie siano state condivise o diffuse su piattaforme illegali e se possano emergere altri episodi finora non denunciati.