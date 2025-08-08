Schlein: Governo riconosca Stato Palestina e non butti nostra credibilità internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2025 “Noi continuiamo a chiedere che il governo esprima una forte condanna, perché altrimenti butterà via la credibilità internazionale di questo Paese. E continuiamo a chiedere quelle sanzioni immediate di far saltare quegli accordi di collaborazione per fare pressione sul governo di Netanyahu e di riconoscere immediatamente lo Stato di Palestina.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Courtesy: Instagram Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev