Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein: Governo riconosca Stato Palestina e non butti nostra credibilità internazionale – Il video

08 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2025 “Noi continuiamo a chiedere che il governo esprima una forte condanna, perché altrimenti butterà via la credibilità internazionale di questo Paese. E continuiamo a chiedere quelle sanzioni immediate di far saltare quegli accordi di collaborazione per fare pressione sul governo di Netanyahu e di riconoscere immediatamente lo Stato di Palestina.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Courtesy: Instagram Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni beccata al concerto delle Blackpink, la premier con la figlia per le star del K-pop: il look strategico, cosa ha voluto indossare

2.

Giorgia Meloni, il bigliettino lasciato ai giornalisti prima delle vacanze: «Cercate di riposare…». La promessa minacciosa per la ripresa

3.

Regionali in Toscana, l’incoronazione di Giani, il referendum m5s (poche ore prima) e il rischio per Conte di ritrovarsi isolato

4.

La gaffe sull’inglese del ministro Urso alla Camera, così l’Italia ospita «una fattoria» dell’intelligenza artificiale – Il video

5.

Le vacanze segrete di Giorgia Meloni: «La manda in bestia ritrovarvi tra i piedi»