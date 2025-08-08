Ultime notizie Benjamin NetanyahuDaziDonald TrumpGaza
Schlein: Salario minimo sarà centrale nelle campagne regionali, costruiremo coalizioni forti – Il video

08 Agosto 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2025 “Continueremo a batterci su tutte queste battaglie. Quella del salario minimo, lo dico già ora, sarà per il Pd centrale in tutte le campagne delle sette regionali che avremo nei prossimi mesi su cui come sapete stiamo lavorando con le altre forze alternative alla destra per costruire delle coalizioni che siano più inclusive, più competitive possibile.” Così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Courtesy: Instagram Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

