Al via la 'Solidarity path operation 2' l'operazione italiana con gli aiuti per i civili a Gaza – Il video

09 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Gaza, 09 agosto 2025 È decollata la seconda fase dell’iniziativa umanitaria “Solidarity Path Operation”, missione della Difesa italiana volta alla realizzazione di un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza con l’obiettivo di garantire la consegna di aiuti umanitari vitali per la popolazione civile, duramente colpita dal protrarsi del conflitto. Il primo aviolancio è stato effettuato oggi da velivoli militari italiani, carichi di generi di prima necessità destinati alle aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia. L’intera operazione è stata concepita dallo Stato Maggiore della Difesa che tramite il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), in stretta collaborazione con la Royal Air Force giordana e con l’impegno congiunto dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare, ha coordinato e diretto l'operazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

