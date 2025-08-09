Il concerto della Fanfara della Polizia di Stato al Castello di Santa Severa – Il video

(Agenzia Vista) Santa Severa, 09 agosto 2025 Il tradizionale appuntamento musicale nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, con un concerto della Fanfara della Polizia di Stato alla presenza del Questore di Roma Roberto Massucci. L’evento è stato condotto da Ilario Di Giovambattista, Direttore di Radio Radio e ha visto la partecipazione straordinaria dell’artista Adolfo Durante, vincitore della prima edizione del programma televisivo “Like a Star” , del comico Alessandro Serra, del mezzosoprano Virginia Pentuzzi e della ballerina Maria Pia Giordani. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev