Sulla spiaggia di Sabaudia nate 23 tartarughe Caretta Caretta e a Passoscuro un nuovo nido – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2025 Si sono schiuse nella spiaggia di Sabaudia le prime uova della stagione delle tartarughe “Caretta caretta”. Nel caso di Sabaudia, 109 uova erano state deposte a metà giugno e, da allora, grazie al personale della Rete regionale TartaLazio, i ricercatori hanno atteso la nascita delle piccole tartarughe. Per ora sono nati 23 esemplari, e altri sono attesi per le prossime notti. La scorsa notte, quasi a chiusura della stagione di deposizione, una tartaruga ha creato il proprio nido poco a nord di Roma, sulla spiaggia di Passoscuro all’interno dello stabilimento Nautin Club. A scoprirlo, Yuri, un ragazzo che si trovava sulla spiaggia. Anche qui, allertati dalla Capitaneria di Porto, i ricercatori sono intervenuti per mettere in sicurezza quello che è il diciannovesimo nido della stagione: un vero record rispetto agli anni precedenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev