Tragedia sulla A35, scende dall’auto dopo un tamponamento ma viene travolta da un’altra vettura. Muore a 19 anni Sofia Galante

È successo lungo l’autostrada A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est in direzione Brescia. L’impatto è stato inevitabile e i soccorsi si sono rivelati inutili

Grave incidente ieri sera lungo l’autostrada A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est in direzione Brescia. A perdere la vita è stata Sofia Galante, 19 anni, residente proprio a Travagliato. La giovane è stata investita da un’auto in transito, che non ha potuto evitarla, dopo essere scesa dalla vettura su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione, Sofia si trovava sul lato passeggero di un’auto guidata da un coetaneo. La macchina era rimasta coinvolta in un tamponamento nella corsia di sinistra. Istintivamente, la ragazza sarebbe scesa dall’abitacolo per mettersi in sicurezza o verificare i danni, finendo però nella corsia centrale proprio mentre sopraggiungeva un’altra vettura. L’impatto è stato inevitabile e i soccorsi si sono rivelati inutili.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sulla morte di Sofia Galante

Gli inquirenti stanno valutando anche un’altra ipotesi: la 19enne potrebbe aver chiamato un amico per chiedere aiuto. L’uomo si sarebbe fermato sulla corsia di emergenza e Sofia, per raggiungerlo, avrebbe percorso alcuni metri a piedi sull’asfalto, venendo investita. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri due giovani di 19 e 21 anni e un uomo di 52. L’autostrada è rimasta a lungo chiusa per consentire i rilievi e l’intervento dei soccorritori.