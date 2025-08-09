Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀAutostradeGiovaniIncidenti stradali

Tragedia sulla A35, scende dall’auto dopo un tamponamento ma viene travolta da un’altra vettura. Muore a 19 anni Sofia Galante

09 Agosto 2025 - 08:50 Cecilia Dardana
embed
È successo lungo l’autostrada A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est in direzione Brescia. L’impatto è stato inevitabile e i soccorsi si sono rivelati inutili

Grave incidente ieri sera lungo l’autostrada A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est in direzione Brescia. A perdere la vita è stata Sofia Galante, 19 anni, residente proprio a Travagliato. La giovane è stata investita da un’auto in transito, che non ha potuto evitarla, dopo essere scesa dalla vettura su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione, Sofia si trovava sul lato passeggero di un’auto guidata da un coetaneo. La macchina era rimasta coinvolta in un tamponamento nella corsia di sinistra. Istintivamente, la ragazza sarebbe scesa dall’abitacolo per mettersi in sicurezza o verificare i danni, finendo però nella corsia centrale proprio mentre sopraggiungeva un’altra vettura. L’impatto è stato inevitabile e i soccorsi si sono rivelati inutili.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sulla morte di Sofia Galante

Gli inquirenti stanno valutando anche un’altra ipotesi: la 19enne potrebbe aver chiamato un amico per chiedere aiuto. L’uomo si sarebbe fermato sulla corsia di emergenza e Sofia, per raggiungerlo, avrebbe percorso alcuni metri a piedi sull’asfalto, venendo investita. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri due giovani di 19 e 21 anni e un uomo di 52. L’autostrada è rimasta a lungo chiusa per consentire i rilievi e l’intervento dei soccorritori.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Hotel vuoti, ombrelloni chiusi, turismo “mordi e fuggi”: l’estate da dimenticare degli imprenditori italiani. Gassman: «Avete esagerato coi prezzi»

2.

Morti intossicati da botulino, tre indagati per omicidio colposo. La procura: «Furgoncino sotto al sole tutto il giorno». I sospetti su altri clienti ignari

3.

Topi tra i tavoli del mega-ristorante, i letti per 45 dipendenti nel retro e il cibo scaduto: gli orrori dietro al sequestro del Good Sushi a Roma

4.

Furto in casa di Fiorello in via della Camilluccia: «300 mila euro di bottino»

5.

Strage sulla A1, spunta un video del camionista poco prima dello schianto: lo sguardo più volte verso il basso mentre guida

leggi anche
video incidente a1
ATTUALITÀ

Strage sulla A1, spunta un video del camionista poco prima dello schianto: lo sguardo più volte verso il basso mentre guida

Di Ugo Milano
giulia santoni incidente a1 ambulanza
ATTUALITÀ

Il papà di Giulia Santoni, travolta nell’ambulanza sull’A1: «È morta facendo quello che amava»

Di Ugo Milano
incidente-A1-chi-erano-le-vittime
ATTUALITÀ

I due volontari e il paziente che stavano soccorrendo sull’ambulanza: chi sono le vittime del tragico incidente sull’A1

Di Ugo Milano
incidente ambulanza tir a1 morti
ATTUALITÀ

Nuova strage sulla A1, camion salta la carreggiata e prende in pieno un’ambulanza: 3 morti e 18 feriti – Il video

Di Ugo Milano
ambulanza trento
ATTUALITÀ

Tivoli, rubano una Porsche e si schiantano contro un cancello: morto un 18enne, gravi due amici

Di Ugo Milano