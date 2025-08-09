Trump: Tra Putin e Zelensky poteva scoppiare una guerra mondiale ma io ho fermato escalation – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 08 agosto 2025 “La guerra russo ucraina avrebbe potuto avere un'escalation e diventare una guerra mondiale. Penso che se non fossimo intervenuti, la guerra tra Ucraina e sarebbe potuta diventare mondiale e io ho fermato tutto questo. .” Così il Presidente degli stati Uniti Donald Trump durante il trilaterale con Armenia e Azerbaijan. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev