Trump: Tra Putin e Zelensky poteva scoppiare una guerra mondiale ma io ho fermato escalation – Il video

09 Agosto 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 08 agosto 2025 “La guerra russo ucraina avrebbe potuto avere un'escalation e diventare una guerra mondiale. Penso che se non fossimo intervenuti, la guerra tra Ucraina e sarebbe potuta diventare mondiale e io ho fermato tutto questo. .” Così il Presidente degli stati Uniti Donald Trump durante il trilaterale con Armenia e Azerbaijan. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

