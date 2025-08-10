Attivisti israeliani interrompono la diretta del «Grande Fratello» per chiedere un cessate il fuoco a Gaza: «Basta far finta di nulla» – Il video

Blitz a sorpresa negli studi del reality show in Israele: le immagini, diventate virali sui social, mostrano i manifestanti seduti a terra mentre chiedono la fine delle operazioni militari e il rilascio degli ostaggi

Blitz a sorpresa durante la diretta televisiva del reality show «Grande Fratello» in Israele. Un gruppo di attivisti del movimento pacifista israeliano Standing Together, infiltrato tra il pubblico, è salito improvvisamente sul palco durante la trasmissione in prima serata per lanciare un appello a favore di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano i manifestanti seduti a terra che indossano magliette con la scritta “Usciamo da Gaza”, mentre intonano slogan contro l’occupazione israeliana e chiedono la fine delle operazioni militari nell’enclave palestinese. Al centro della protesta anche un’altra richiesta: che il governo Netanyahu intensifichi gli sforzi per il rilascio degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.

«Non si può andare avanti come se niente fosse»

Il blitz non violento è durato pochi minuti, ma è stato ripreso da milioni di telespettatori. Il gruppo ha poi lasciato il palco dopo l’intervento delle forze di sicurezza. Standing Together, nota per le sue posizioni contro la discriminazione e a favore della coesistenza tra israeliani e palestinesi, ha rivendicato l’azione definendola un «atto di disobbedienza civile per riportare l’attenzione sull’urgenza della pace». «Sì, l’avete visto in diretta durante il Grande Fratello su Canale 13 – scrivono gli attivisti su X – siamo salite sul palco indossando magliette con la scritta “Usciamo da Gaza”, pronunciando un discorso davanti alle telecamere contro la prosecuzione della guerra e contro l’occupazione di Gaza, che rischia di uccidere gli ostaggi, i palestinesi di Gaza e i soldati. Il nostro messaggio è chiaro: non c’è normalità, non si può andare avanti come se niente fosse», si legge nel post.

Video copertina: X / STANDINT TOGHETER