Rischio botulino per due marchi di friarielli, richiamati due lotti. L’avviso del ministero della Salute: quali etichette sono coinvolte

Il richiamo del ministero sui lotti prodotti in provincia di Salerno. Il caso arriva dopo le presunte intossicazioni in provincia di Cosenza, ma non sono noti al momento legami con i casi in Calabria

Due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana sono stati richiamati dal mercato. Come indica il sito del ministero della Salute, sui barattoli che il sospetto rischio di contaminazione da botulismo. L’avviso del ministero nella sezione «richiamo degli operatori» riguarda anche i prodotti eventualmente rimasti in giacenza, anche loro da ritirare dal commercio. Al momento non sono noti elementi che leghino i barattoli richiamati con i casi di intossicazione emersi in provincia di Cosenza nei giorni scorsi.

Quali marchi sono stati richiamati

Il richiamo riguarda due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo. Si tratta di prodotti provenienti da uno stabilimento di Scafati, in provincia di Salerno. Il prodotto, si legge nella scheda tecnica dei richiami con data 9 agosto, è commercializzato da Ciro Velleca, nome del produttore Stefano Amura, sede dello stabilimento a Scafati – Sa. I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n. 060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n. 280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.