Camion in fiamme sull’A1, chiusa l’autostrada tra Orte e Roma Nord: 40 chilometri di stop e lunghe code

11 Agosto 2025 - 18:05 Cecilia Dardana
camion in fiamme a1
Chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni. Lunghe code in direzione Roma e verso Firenze

Traffico paralizzato sull’A1 Milano-Napoli nel pomeriggio dell’11 agosto, a causa di un mezzo pesante andato a fuoco all’altezza del km 525. L’incendio, scoppiato intorno alle 17, ha costretto alla chiusura completa del tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni, per un totale di circa 40 chilometri di autostrada interdetta alla circolazione. Le fiamme si sono sviluppate mentre il camion transitava lungo la carreggiata: il traffico è stato bloccato sia in direzione Firenze che in direzione Roma per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso.

Autostrada chiusa e chilometri di code

La situazione ha avuto ripercussioni anche sulla Diramazione Roma Nord, dove è stato chiuso il tratto tra Fiano Romano e il bivio con l’A1 verso Firenze. Le code hanno raggiunto i 4 chilometri in direzione Roma e 2 chilometri verso Firenze nel tratto principale dell’A1; ulteriori 2 chilometri si registrano tra Guidonia e l’innesto con la Diramazione Roma Nord verso Firenze, e 3 chilometri tra Fiano Romano e il bivio con l’A1 in direzione Firenze. Sul posto, insieme alla polizia stradale e ai tecnici di Autostrade per l’Italia, è intervenuta anche la Protezione civile, che sta distribuendo bottiglie d’acqua agli automobilisti bloccati sotto il sole in attesa che la viabilità venga ripristinata.

