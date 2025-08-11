Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Tragedia sfiorata nel carcere minorile di Treviso: 17enne tenta di impiccarsi usando i propri jeans ma viene salvato dagli agenti

11 Agosto 2025 - 22:13 Cecilia Dardana
Il giovane, un minore straniero non accompagnato, era stato arrestato poche ore prima nel Vicentino con l’accusa di una serie di furti e aggressioni

Momenti drammatici nella tarda serata di domenica 10 agosto al carcere minorile di Treviso, dove un ragazzo di 17 anni ha tentato di togliersi la vita. Il giovane, un minore straniero non accompagnato, era stato arrestato poche ore prima nel Vicentino con l’accusa di una serie di furti e aggressioni, e collocato temporaneamente nel Centro di prima accoglienza (Cpa) annesso all’istituto penitenziario.

Il tentativo di togliersi la vita

Poco prima della mezzanotte, il ragazzo avrebbe utilizzato i propri jeans per realizzare un cappio, con il quale ha cercato di impiccarsi. A dare l’allarme sono stati gli agenti della Polizia penitenziaria, che sono intervenuti immediatamente, liberandolo e praticando le prime manovre di rianimazione. Sul posto è arrivato in pochi minuti anche il medico della Casa circondariale, che ha proseguito le procedure di rianimazione d’urgenza. Il 17enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Treviso, dove è ricoverato in condizioni molto gravi ma con segnali vitali attivi.

I tentativi di salvataggio

«Abbiamo fatto di tutto per salvarlo» ha dichiarato il capo del Dipartimento Giustizia Minorile, Antonio Sangermano, esprimendo solidarietà al ragazzo e sottolineando la tempestività e la professionalità del personale intervenuto. Il Dipartimento ha voluto evidenziare in particolare l’immediato intervento di due agenti che, per primi, hanno messo in atto le manovre rianimatorie, evitando che il tentativo di suicidio si trasformasse in tragedia.

