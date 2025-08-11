Malan (FdI): Grazie a taglio tasse busta paga fatta da Governo sempre più italiani vanno in vacanza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2025 “Dopo anni difficili, il turismo segna una svolta. Altro che crisi, i dati dicono che sempre più italiani vanno in vacanza e sempre più stranieri vengono in Italia. Anche questo è frutto delle scelte del governo Meloni, di Fratelli d'Italia di puntare sull'occupazione e sul taglio delle tasse in busta paga.” Così il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev