Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Malan (FdI): Grazie a taglio tasse busta paga fatta da Governo sempre più italiani vanno in vacanza – Il video

11 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2025 “Dopo anni difficili, il turismo segna una svolta. Altro che crisi, i dati dicono che sempre più italiani vanno in vacanza e sempre più stranieri vengono in Italia. Anche questo è frutto delle scelte del governo Meloni, di Fratelli d'Italia di puntare sull'occupazione e sul taglio delle tasse in busta paga.” Così il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ponte sullo Stretto, l’angoscia di chi rischia di perdere la casa: «Così puntiamo a bloccare questa idea per sempre» – Le interviste

2.

La lite tra Meloni e l’attivista Pro-Pal al concerto delle Blackpink, la frase della premier che fa discutere: «Sul genocidio palestinese lavoro ogni giorno» – Il video

3.

Le vacanze segrete di Giorgia Meloni: «La manda in bestia ritrovarvi tra i piedi»

4.

Pif contro il Ponte sullo Stretto: «È solo un monumento che Salvini ha deciso di erigere a se stesso. Per noi siciliani non cambia nulla»

5.

Giorgia Meloni, il bigliettino lasciato ai giornalisti prima delle vacanze: «Cercate di riposare…». La promessa minacciosa per la ripresa