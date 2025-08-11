Netanyahu: Non vogliamo occupare Gaza ma liberarla, guerra finisce se Hamas rilascia ostaggi – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 10 agosto 2025 “Il nostro obiettivo non è occupare Gaza, il nostro obiettivo è liberare Gaza, liberarla dai terroristi di Hamas. La guerra può finire domani se Gaza, o meglio, se Hamas depone le armi e rilascia tutti gli ostaggi rimasti. ” Così il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una conferenza con la stampa estera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev