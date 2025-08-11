Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Pirondini (M5s): Aumento pressione fiscale per cittadini e non per banche, ecco l'Italia di Meloni – Il video

11 Agosto 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2025 “Nel 2024 la pressione fiscale è aumentata per i cittadini ma non per le banche. Il taglio del cuneo fiscale è stato annullato dall'inflazione e la produzione industriale è calata per 30 mesi su 32. Questa è l'Italia di Giorgia Meloni, dove un italiano su tre non può andare in vacanza, dove il ceto medio viene bastonato e dove vengono spesi miliardi su miliardi per le armi.” Così il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

