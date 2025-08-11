Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Stretto di Messina, terremoto di magnitudo 2.6: la scossa all’alba

11 Agosto 2025 - 08:52 Ugo Milano
Terremoto Stretto di Messina

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato dalla sala sismica Ingv di Roma alle 6.31 di stamane. La scossa è stata localizzata, tra Reggio Calabria e Messina, a una profondità di quasi 11 km. Il sisma si è manifestato a circa 6 km al largo di Reggio Calabria. Queste le esatte coordinate geografiche della scossa: latitudine 38.0798, longitudine 15.5882.

La scossa classificata «pericolo moderato»

La scossa è stata di entità relativamente lieve: secondo la Scala Richter, un terremoto che rientri nel livello 2 è classificato come un «pericolo moderato», che viene percepito da molte persone ma che generalmente non causa danni agli edifici.

In aggiornamento

