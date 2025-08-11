Trump su guardia nazionale a Washington: Se arrivano sputi i poliziotti autorizzati a picchiare – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 11 agosto 2025 “Amano sputare in faccia alla polizia mentre la polizia è lì in uniforme, stanno in piedi e urlano a un pollice dalla loro faccia, e poi iniziano a sputare in faccia. E ho detto: sputano? E noi colpiamo, e possono colpire davvero forte. È una cosa disgustosa. ” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev