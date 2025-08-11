Trump: Incontrerò Putin e poi chiamerò Zelensky ma non faro un accordo non spetta a me – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 11 agosto 2025 “Ma ho intenzione di incontrarlo, vedremo quali sono i parametri e poi chiamerò il Presidente Zelensky e i leader europei subito dopo l'incontro. Non farò un accordo. Non spetta a me fare un accordo.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev