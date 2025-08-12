Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Anniversario strage Sant'Anna, Giani: Toscana con energie ha ottenuto libertà, si insegni ai giovani – Il video

12 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Firenze, 12 agosto 2025 "E' qui che sono state commesse le più terribili crudeltà, bambini di pochi giorni uccisi con le baionette o gettati in aria. Io ritengo che è il momento più drammatico in cui sentiamo cosa ha significato il nazismo, il fascismo. Una dittatura che poi si è riempita di valori nichilisti che cancellano la vita. Io ritengo che quello sia il moto principale anche oggi, quando i genocidi li vediamo, pensate a cosa sta accadendo a Gaza. È drammatica la crudeltà e la criminalità del governo Netanyahu. Anche oggi ripensare a cosa significa ciò che è accaduto a Sant'Anna, ripensare alla Toscana che ha saputo con le proprie energie darsi libertà, democrazia, giustizia sociale, è uno dei moniti fondamentali da trasmettere alle nuove generazioni.” Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Courtesy: Instagram Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

