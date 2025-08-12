Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀBrindisiPugliaTurismoUSA

80 euro al giorno per una sedia a rotelle, lo sfogo di una turista americana in Puglia: l’incidente in vacanza e la «trappola»

12 Agosto 2025 - 11:42 Alba Romano
embed
carrozzina puglia
carrozzina puglia
Angela Myers, reduce da un incidente in vacanza a Fasano, denuncia: «Trappola per turisti, c’è scarsa umanità»

Angela Myers, 27 anni, informatica texana in vacanza con gli amici tra la Valle d’Itria e la costa di Fasano, non dimenticherà facilmente l’esperienza in Puglia. Dopo un incidente in moto nei pressi di Savelletri, si è ritrovata con una gamba fratturata e l’impossibilità di muoversi. Dimessa dal pronto soccorso di Monopoli con il divieto di camminare, ha cercato una sedia a rotelle a noleggio. In un centro specializzato di Fasano le hanno chiesto 350 euro di caparra e 80 euro al giorno, solo in contanti. «Pensavamo fosse un malinteso», racconta a Repubblica. «All’inizio ho creduto si trattasse di una cauzione restituibile. Poi ho capito che era solo l’inizio: ogni giorno avremmo dovuto pagare altri 80 euro». Nessun contratto, nessuna ricevuta: «Solo la richiesta di cash immediato. A quel punto abbiamo ringraziato e siamo andati via».

Una carrozzina a 80 euro al giorno? «Una trappola per turisti»

Il gruppo, ospite in una masseria vicino Savelletri, ha trovato una carrozzina tramite contatti a Bari. Ma il fastidio resta. «Ci è sembrata una trappola per turisti, ma anche qualcosa di peggio: cinismo, scarsa umanità, una forma molto sottile di abuso». Angela non deciso non non sporgere denuncia, «Non eravamo lì per quello», dice. «La Puglia è meravigliosa e siamo stati trattati bene quasi ovunque. Ma certo non si possa dire che il turista venga visto sempre allo stesso modo. Non siamo dei riempitori di tasche altrui».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gli rubano la bici elettrica nel cortile di casa e mette il video sui social, il ladro lo viene a sapere: «Vi denuncio»

2.

Venezia, bimbo di 6 anni sparisce in mare mentre fa il bagno. Una bagnante a Open: «C’erano molte onde, forse risucchiato dalle correnti» – I video

3.

Il cane fece cadere un’anziana al parco, l’incidente nell’area per gli animali. L’assicurazione si tira fuori: la padrona condannata a pagare 27 mila euro

4.

Flop o estate da record? Ecco cosa dicono i dati sul turismo in Italia e quanto pesano gli arrivi dall’estero

5.

Dopo la festa in 100 con mal di pancia e diarrea, tra 800 invitati c’era pure Matteo Ricci: il giallo sul menu uguale per tutti

leggi anche
Antonio Cafarelli e Gilberto Contadin
ECONOMIA & LAVORO

Lo sfogo dell’animatore per la paga bassa e l’alloggio «da schifo», parla chi lo ha assunto: «Fuggito dopo un’ora. Stanza e bagno non erano i suoi» – Il video

Di Giovanni Ruggiero
turismo-dati-estate-2025
ATTUALITÀ

Flop o estate da record? Ecco cosa dicono i dati sul turismo in Italia e quanto pesano gli arrivi dall’estero

Di Gianluca Brambilla
gassman sabbia d'oro
ECONOMIA & LAVORO

Il gestore del «miglior lido d’Italia» a Gassmann: «Così fa solo danni». Ma pure lui gli dà ragione: la mossa sui prezzi e la spiaggia piena

Di Giammarco Pio Isoldi