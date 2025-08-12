Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Inchiesta urbanistica Milano, Siciliano (PM): Depositato nuove chat, udienza rinviata a giovedì – Il video

12 Agosto 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Milano, 12 agosto 2025 Abbiamo depositato, su questo le parti hanno chiesto un termine a difesa, rientreremo fra un quarto d'ora e sentiremo il Tribunale cosa ha deciso in ordine a questa richiesta. Già per quanto riguarda la prima posizione il termine a difesa è stato concesso e quindi l'udienza è stata rinviata a giovedì, quindi il tempo materiale che il difensore e gli indagati abbiano di leggere le chat che noi abbiamo depositato." Così la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano a margine dell’udienza al tribunale del Riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell’ex assessore all'urbanistica del comune di Milano Giancarlo Tancredi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

