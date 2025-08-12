Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
L’arrivo in tribunale a Milano dell’ex assessore Tancredi per riesame per la libertà vigilata – Il video

12 Agosto 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 12 agosto 2025 È arrivato in tribunale di Milano l’ex assessore all’urbanistica Giancarlo Tancredi, affiancato dall’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni. Si è tenuta davanti ai giudici della libertà, l’udienza per discutere la revoca degli arresti a seguito dell’inchiesta sull l’urbanistica che lo vede indagato per false dichiarazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

