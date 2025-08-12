Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
Leavitt (portavoce Trump): Esclusione Zelensky a incontro con Putin? Trump spera in trilaterale – Il video

12 Agosto 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Washington, 12 agosto 2025 “Questo incontro è avvenuto perché il presidente della Russia ha chiesto al presidente degli Stati Uniti di incontrarsi. […] E il presidente ha detto che spera che in futuro ci possa essere un incontro trilaterale con questi tre leader, per porre finalmente fine a questo conflitto.” Così la porta voce di Donald Trump, Karoline Leavitt, durante una conferenza stampa. Courtesy:The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

