Leavitt (portavoce Trump): Faccia a faccia con Putin aiuterà Trump a porre fine alla guerra – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 12 agosto 2025 “Penso che il Presidente degli Stati Uniti entrando nella stanza con il Presidente della Russia seduto faccia a faccia, piuttosto che parlare al telefono, darà a questo Presidente la migliore indicazione su come porre fine a questa guerra .” Così la porta voce di Donald Trump, Karoline Leavitt, durante una conferenza stampa. Courtesy:The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev