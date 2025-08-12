Pisoni (avvocato Tancredi): Riesame per gli arresti domiciliari rinviato a giovedì 14 agosto – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 12 agosto 2025 “È stato rinviato a giovedì perché sono stati depositati stamattina da parte della Procura della Repubblica dei documenti ulteriori e quindi abbiamo chiesto termine per poterli esaminare”. Così l'avvocato dell’ex assessore Giancarlo Tancredi, Giovanni Brambilla Pisoni, al termine dell’udienza al tribunale del Riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell’ex assessore all'urbanistica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev