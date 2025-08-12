Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Pisoni (avvocato Tancredi): Riesame per gli arresti domiciliari rinviato a giovedì 14 agosto – Il video

12 Agosto 2025 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 12 agosto 2025 “È stato rinviato a giovedì perché sono stati depositati stamattina da parte della Procura della Repubblica dei documenti ulteriori e quindi abbiamo chiesto termine per poterli esaminare”. Così l'avvocato dell’ex assessore Giancarlo Tancredi, Giovanni Brambilla Pisoni, al termine dell’udienza al tribunale del Riesame contro la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell’ex assessore all'urbanistica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Roberto Vannacci e la nuova campagna contro la sinistra con una foto in divisa (che non potrebbe usare)

2.

La lite tra Meloni e l’attivista Pro-Pal al concerto delle Blackpink, la frase della premier che fa discutere: «Sul genocidio palestinese lavoro ogni giorno» – Il video

3.

Ponte sullo Stretto, l’angoscia di chi rischia di perdere la casa: «Così puntiamo a bloccare questa idea per sempre» – Le interviste

4.

Schifani ci riprova: «Il Ponte sullo Stretto intitolato a Silvio Berlusconi». Ma Salvini frena

5.

Le vacanze segrete di Giorgia Meloni: «La manda in bestia ritrovarvi tra i piedi»