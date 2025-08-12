«Scusate, ero andata a spasso per vedere un po’ la città». Mamma in vacanza lascia il figlio di 4 anni da solo in un B&B a Roma: denunciata

I carabinieri sono intervenuti in una palazzina in via Gregorio VII alle 4 del mattino, dopo la chiamata di alcuni condomini. La donna, arrivata all'alba, ha provato a minimizzare la cosa davanti ai militari

Non sapeva spiegare ai carabinieri perché si trovasse lì, solo, con un po’ di sonno, il passaporto suo e quello di sua madre tra le mani, di notte, sulle scale di un condominio in via Gregorio VII, a pochi passi da San Pietro, a Roma. Il piccolo, di 4 anni, filippino, in vacanza, è stato mollato dalla madre nel B&B presente all’interno del palazzo. A ricostruire la vicenda è il Messaggero. Il bimbo, in slip, canotta e piedi scalzi, è stato notato da alcuni condomini che, preoccupati, hanno allertato i carabinieri. Tramite i documenti che il piccolo teneva in mano i militari sono riusciti a risalire alla sua identità e a quella della madre. Mamma che, non pensando ci fosse alcun pericolo, aveva optato per una passeggiata serale in solitaria, per ammirare le bellezze della Capitale.

«Lo abbiamo trovato seduto che ciondolava con questi documenti in mano»

La donna, filippina di 28 anni residente a Cebu city, era uscita dopo aver messo il piccolo a dormire e chiamando un taxi sotto casa. In sua assenza il bambino si sarebbe risvegliato. Non avrebbe trovato la madre e uscendo dall’appartamento che li ospitava si sarebbe chiuso la porta dietro di sé, non potendo quindi rientrare nell’appartamento. «Era lì sulle scale, seduto che ciondolava con questi documenti in mano, siamo rimasti increduli perché sappiamo della struttura ricettiva e quindi abbiamo pensato che il piccolo venisse da lì ma poi provando a bussare non ci ha aperto nessuno e quindi abbiamo chiamato i carabinieri anche perché era davvero molto tardi», hanno raccontato i due residenti ai carabinieri intervenuti sul posto alle 4 del mattino.

«Non pensavo succedesse nulla, sono uscita perché volevo vedere la città»

«Non pensavo succedesse nulla, sono uscita perché faceva caldo e perché volevo vedere la città» ha detto la donna, che ha trovato i carabinieri ad attenderla nella struttura. Rincasata all’alba, è stata denunciata in stato di libertà per abbandono di minore.

(in copertina foto di Arifin Salleh su Unsplash)

